Haliliye Belediyesi, gençleri hayallerine kavuşturuyor

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi, üniversite hazırlanan gençlerin hayallerine kavuştuğu adres oldu. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, hafta içi ve hafta sonu, sabah ve öğle grupları ile öğrencilere yönelik matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türk Dili branşlarında, alanında uzman öğretmenler tarafından dersler veriliyor. 2185 öğrencinin kayıtlı olduğu merkez de, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında sınavlara hazırlanan gençler, ders saatlerinin dışında da çözemediği sorular ile ilgili bire bir ders alma imkanı buluyor. Kayıtlı öğrencilere, hazırlandıkları alanlarda ücretsiz kitap setleri de dağıtılıyor.

Öğrencilere ders anlatımı, soru çözümü, takip sistemi gibi eğitim faaliyetlerinin yanında, öğrencileri sınav psikolojisine de hazır duruma getirmek adına deneme sınavları düzenliyor. Ders saatlerinin dışında da öğrenciler, merkezde bulunan gece saat 24'e kadar açık kütüphanelerde hem sessiz ortamda ders çalışıyor hem de kitap okuyabiliyor.

Üniversite hazırlık kursu ve kütüphanelerden faydalanan gençler, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurslara katılmak ve kütüphanelerden faydalanmak isteyenlerin Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezine müracaat edebileceklerini kaydetti.

Öte yandan Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki kütüphanelerde de öğrenciler hem ders çalışma hem de kitap okuma fırsatı buluyor.