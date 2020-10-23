İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Bu kapsamda aileleri evlerinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri salgın tedbirlerini de dikkate alarak ailelerin evlerini temizlemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise dualarını eksik etmiyor.


Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyet yürüten Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgından korunma tedbirlerinden maske, sosyal mesafe ve hijyeni de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen vatandaşları evlerinde ziyaret edip evlerini temizlemeye devam ediyor.


Yaşlı ve engelli ailelerin ağırlıkta olduğu evleri ziyaret eden ekipler, evlerde titiz bir temizlik çalışması yürüterek evleri tertemiz bir şekilde ailelere teslim ediyor.


Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekiplerine teşekkür ederken, dualarını da eksik etmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.