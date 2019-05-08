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Haliliye Belediyesi iftarda hasta yakınlarının yanında oluyor

Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla ilçe sınırlarındaki hastanelerde, her gün yaklaşık 700 hasta yakınının iftarlık ihtiyacını karşılıyor.


Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatı ile Haliliye İlçesindeki hastanelerde yakınlarını bekleyen, refakatçilerin iftarlıkları belediye tarafından karşılanıyor. Çalışma kapsamında, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Haliliye EK Bina ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bekleyen hasta yakınlarına, görevliler tarafından iftar öncesi dağıtılan kumanya ve içecek dağıtılıyor.


Ramazan Ayı dolayısıyla dağıtılan hastanelerde iftar yemeği dağıtılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden hasta yakınları; Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.


Öte yandan Rabia Meydanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü belediyelerinin işbirliği ile kardeşlik sofrası kuruldu. İlk 6 günü Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan kardeşlik sofrasında, Ramazan Ayının ikinci gününde yaklaşık bin 250 kişi iftarını açtı.

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