İhlas Haber Ajansı

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Haliliye Belediyesi ile geçmişe yolculuk yaptılar

Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar, Şanlıurfa Arkeoloji ile Haleplibahçe Mozaik Müzesini ziyaret ederek, geçmişe yolculuk yaptılar.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında fidan dikme ve çeşitli eğitimler alan çocukların bu hafta ki durağı müzeler oldu. Uzman psikolog ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla Şanlıurfa Arkeoloji ile Haleplibahçe Mozaik Müzesini ziyaret eden çocuklara, rehberlerde gördükleri tarihi eserler hakkında bilgiler verdi. Geçmişe yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Haliliye Belediyesi çalışanlarına ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.


Sosyal yardım işleri müdürlüğü, sosyal sorumluluk projelerinin programlar dahilinde devam edeceğini açıkladı.

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