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Haliliye Belediyesi işgal ve hijyen denetimlerini devam ettiriyor

Haliliye Belediyesi, kaldırım işgali ve seyyar satıcıları ile fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.


Vatandaşların kaldırımları rahat kullanması ve görüntü kirliliği önüne geçmek adına Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Devteşti ve Süleymaniye mahallerinin ana arterlerinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini artırdı.


Denetim kapsamında görüntü kirliliğine yol açan seyyar satıcı tezgahları kaldırılırken, iş yerleri önüne bırakılan bazı ürünlerin de kaldırılması için uyarılarda bulunuldu. Ekipler, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden esnaflara cezai işlem uygulanacağının bilgisini de paylaştı.


Öte yandan zabıta ekipleri, Devteşti ve Süleymaniye mahallerinde bulunan fırınlarda hijyen ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, hijyenin yanı sıra kullanılan un ve ekmeğin gramajını da kontrol etti.


Ekipler, denetimlerin yanında vatandaşların gördükleri olumsuz durumları, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına bildirmeleri yönünde bilgilendirdi.

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