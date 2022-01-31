Haliliye Belediyesi İzmir etkinliğinde yerini aldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Pazar Yeri'nde Ege-Şanlıurfa Federasyonu tarafından düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliğinde, Haliliye Belediyesi de yerini aldı.

"Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliğiyle Şanlıurfa'nın kültürü İzmir'de yaşatılıyor. Göbeklitepe ve Karahantepe'yi İzmir'lilere tanıtan Haliliye Belediyesi, folklor ve mehteran gösterisi ile ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Haliliye Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları ekibi, gösterileri ile etkinlik alanındaki tüm ilgiyi üzerlerine çekti. Yöresel oyun ve müzikleriyle tam not alan Haliliye Belediyesi, yöreye özgü lezzetlerini de ziyaretçilerin beğenisine sundu. Stantlarda görevliler tarafından ziyaretçilere menengiç kahvesi ve külünce ikram edildi.

İzmirlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Haliliye Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yerinin ise resim sergisi düzenlendi. Şanlıurfa kültürünün tanıtıldığı programın açılışına katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İzmir'de bir kardeşlik bağı kurmak amacıyla Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinden İzmir'e selam getirdiklerini söyledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Şanlıurfa'nın kadirşinaslığını, her kesimle hep birlikte kardeş bir şehir olduğunu, kurtuluş savaşıyla nasıl mücadele ettiğini, Urfa'nın nasıl vatansever, bayrak sever bir millet olduğunu göstermek adına Şanlıurfa'mızı İzmir'e taşıdık. İzmir'de dolu dolu bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Urfa'nın mozaik bir şehir olduğunu herkese göstermeyi amaçlıyoruz. Şanlıurfa Tanıtım Günleri kapsamında Göbeklitepe'nin tanıtımıyla ilgili bir sergi açtık. Göbeklitepe bütün tarih kitaplarını değiştirdi. Şanlıurfa'nın, Haliliye'nin ne kadar kadim bir kent olduğunu burada İzmirli hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Türkiye'nin en güvenli şehri, en misafirperver şehri Şanlıurfa'dır. Sizleri de en kadim insanların yer aldığı, 12 bin yıllık tarihiyle Göbeklitepe ve Karahantepe'siyle, ilk buğdayın toprakla buluştuğu Haliliye'sine davet ediyorum. Teveccüh gösteren, katılım gösteren tüm İzmirli ve Türkiye'de yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan İzmirli ve İzmir'de yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlar ise memleketlerine duydukları özlemi, “Urfa çok güzel bir şehir. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Memleketimizi özlemiştik. Etkinliği düzenleyen Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan, 28-31 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan etkinlik kapsamında mehter takımı ve dans gösterileri devam edecek.