Haliliye Belediyesi kırsalda asfalt atağını devam ettiriyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını yürütüyor. Son olarak Ulubağ ve Konuklu kırsal mahallelerinde sathi kaplama yapan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı memnun olduklarını anlatan Ulubağ Mahalle Muhtarı Mahmut Polat, Haliliye Belediyesinin çalışmalarına tam not verdiklerini kaydederek, Başkan Mehmet Canpolat'a mahalleli adına teşekkür etti.

Fen işleri müdürlüğü, program dahilinde asfalt çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.