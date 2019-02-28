Haliliye Belediyesi kışlak mücadelesini devam ettiriyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi, karasinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarının en önemli dönemi olan larva döneminde larva ve kışlak mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Larva ve haşere mücadelesinde ekipler, 32 merkez ve 138 kırsal mahalledeki çalışmalarını planlı şekilde yürütüyor. 4 ekip ve 30 personel ile yürütülen çalışmalarla, larva döneminde sinek popülasyonunda artışın engellenmesi hedefleniyor.

Periyodik olarak sürdürülen çalışmalarda çöp konteynerleri, su birikintileri, depolar, rögarlar ile yayılımın olabileceği alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yürütülüyor.