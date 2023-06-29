Haliliye Belediyesi Kurban Bayramında tam kadro sahada

Bayram boyunca hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için 635 personel sahada görev yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla seferber oldu. Bayram nedeniyle belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ilaçlı suyla yıkama yaparak kötü kokunun oluşmasını önlemeye çalıştı. Ekipler, gece boyu kesim alanlarındaki çalışmalarını devam ettirdi.

Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini gün boyu devam ettirdi. Olumsuzluklar yaşanmaması adına ekipler, çalışmalarını hummalı şekilde devam ettirdi. Bayram Namazı sonrasında da, camilerden çıkan vatandaşlara ekipler tarafından kurban atık poşeti de dağıtılmıştı.

Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı toplam 635 personeliyle özverili bir şekilde sahada olan Haliliye Belediyesi, İletişim Merkeziyle de bayram boyunca mesaide olacak. Vatandaşlar taleplerini 07.00 ile 00:.30 saatleri arasında İletişim Merkezine aktarabilecek.