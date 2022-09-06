Haliliye Belediyesi kütüphanelerinde yeni dönem başladı

Gençlerin seviyelerinin belirlendiği ilk deneme sınavına göre sınıflandırmalar yapılacak.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençlerin geleceğe hazırlanması yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür İşleri Müdürlüğü, Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları ile çalışmalarını devam ettiriyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanmak için Haliliye Belediyesi bünyesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ile geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi tercih eden gençlere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yapılan ilk sınavda, öğrencilerin seviyeleri ölçülüyor. Öğrencilerin gösterdikleri başarı sıralamasına göre Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde verilen ücretsiz dershane hizmetiyle sınıflandırmalar yapılıyor. Yeni eğitim döneminin ilk deneme sınavında ter döken öğrenciler ise kendilerini ölçme şansı yakalıyor. Yapılan deneme sınavı ile heyecanlarını da yenme fırsatı bulan öğrenciler, bu sınavlar ile eksik konularını da tespit ederek çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ile İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesinde yapılan deneme sınavlarının, periyodik aralıklarla düzenli olacak gerçekleşeceği ifade edildi. Belediye bünyesinde sunulan eğitim hizmetlerinden faydalanan 143 öğrenci, başta tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık ve mühendislikler olmak üzere hayallerindeki üniversiteyi kazandı.