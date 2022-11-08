Haliliye Belediyesi üretip vatandaşların hizmetine sunuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla belediye bünyesindeki atölyelerde üretilen kamelya, bank ve piknik masaları parklara monte edilerek, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Şanlıurfa'da bir ilki hayata geçiren Haliliye Belediyesi kendi kamelyalarını üretiyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “üreten belediye” anlayışıyla çalışmalarını yürüten çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ahşap iş atölyesi kurdu. Belediye bünyesinde kurulan atölyeler ile ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen piknik masaları, bank ve kamelyalar şehre kazandırılıyor. Satın almak yerine üreten Haliliye Belediyesi, ürettiği kamelyalar ile yıllık bütçeden büyük tasarruf sağlıyor. Haliliye'nin geleceği için üretilen bank, piknik masaları ve kamelyalar parklara monte edilerek, vatandaşların hizmetine sunuluyor. Üretilen kamelya, piknik masası ve bankların bakım ve onarımını da bu atölyeler ile yapan ustalar, deforme olan ürünleri onarım sonrası ilk günkü görünümüyle parklara kazandırıyor. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyeler ile hem hizmette hızlı işleyiş hem de tasarruf sağlanıyor.

Canpolat'ın talimatlarıyla kurulan ahşap iş atölyesi, örnek belediyecilik anlayışıyla da takdir topluyor.