Haliliye Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan mevsim koşulları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Karşıyaka Mahallesinde başlattıkları çalışmaları hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Yol yapım çalışmasının yanı sıra ekipler, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda sokak ve yolların da bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Haliliye Belediyesinin vatandaşlara sunduğu hizmet takdir toplarken, mahalle sakinleri sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Öte yandan ekipler, mevcut çalışmaların yanında 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen talepler doğrultusunda da çalışma yaptıklarını ifade ettiler.