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Haliliye Belediyesinde gençler müzik ile tanışıyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan gitar ve müzik kursları ile gençler müzik ile tanışıyor.


Haliliye Belediyesi gençleri geleceğe hazırlama adına aktiviteler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan gitar ve müzik kurslarında gençler müzikle iç içe oluyorlar. Kurslara gelen öğrenciler eğitmenler eşliğinde nota ve gitar eğitimi alıyorlar. Açılan bu kurslar sayesinde özellikle okulların tatil olduğu zamanlar burada müzik eğitimi aldıklarını ifade eden öğrenciler, “Hocamızın yardımıyla müzikle tanışıyoruz. Nota eğitimi alıyoruz. Burada öğrendiklerimizin sayesinde okulda daha başarılı olacağımıza inanıyoruz” dediler. Gitar ve müzik kursların yanında gençler yönelik birçok kursun devam ettiği kültür merkezinden dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden veliler ise, “Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile buraya gönderiyoruz. Böylesi çalışmaların olmasından dolayı Başkan Canpolat'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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