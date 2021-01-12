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Haliliye Belediyesinden 197 işyerine denetim

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında 197 işyerinde denetimde bulundu.


Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Huzur ve güvenin kalbi Haliliye' sloganıyla yürüttüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında da, maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiren ekipler, fırın, berber, market, tüp bayileri ve semt pazarı gibi halkın yoğun olduğu bölgelerdeki denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Yürütülen denetim çalışmaları kapsamında ekipler, son bir hafta içerisinde 197 adet iş yerinde ruhsat, gramaj, son kullanma tarihi, hijyen, etiket ve kaldırım işgali denetimi yaptı. Ekipler, yönetmeliğe uygun olmayan iş yerleri hakkında da cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında vatandaş ve işletme çalışanlarına sık sık maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

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