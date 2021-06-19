Haliliye Belediyesinden 4 mahallede üst yapı çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçenin yol ağını genişletip, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürüyor. Yürütülen üst yapı hizmetinde bakım onarım ile kilitli beton parke döşeme çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, kırmızı kot uygulamasını göz önünde bulundurarak, yeni yollar açıyor. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi ve Kısas mahallelerinde ekipler tarafından kilitli beton parke döşeme çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, belirlenen sokaklar taş döşeme çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak, yeni yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Yeni yol açma çalışmaları kapsamında da, kırmızı kot uygulamasına göre Dağeteği ile İmam Bakır mahallelerinde, çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle açılan yolların zemin iyileştirmesi amacıyla da dolgu malzemeleri döşenerek, üst yapı için çalışmalar planlanıyor.