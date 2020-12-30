Haliliye Belediyesinden 7 ayrı noktada yol çalışması

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “Her adımda Haliliye” sloganıyla yürüttüğü yol yapım çalışmalarına aralıksız olarak sürdürüyor. Stabilize ve parke yapım çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları da, bölge sakinlerinin taktirini topluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Keçili, Mehmetçik, Üçkonak ve Kalecik kırsal mahallelerinde stabilize çalışmalarına devam ederken, İkiağız, Konuklu ve Kısas kırsal mahallelerinde ise kilitli beton parke çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı da, bölge sakinleri Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen talepler ve ekiplerin sahada yaptığı incelemeler neticesinde çalışmaların diğer mahallelerde de yapacaklarını kaydetti.