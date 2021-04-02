Haliliye Belediyesinden “altın makas” projesi

Altın makas sertifikasını almaya hak kazananlara sertifikalarını takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Esnafımızın kalitesi artması adına her türlü teşvikte bulunacağız” dedi.

Zabıta Müdürlüğü, kısa süre önce gıda satışı yapan yerlerde başlattığı Beyaz Bayrak projesinin ardından kuaför ve berberlere yönelik Altın Makas projesini hayata geçirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerin sonucunda altın makasa hak kazanan işletmecilere yönelik sertifika taktim törenine düzenlendi. Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezif Kayalar ve işletme sahiplerinin katıldığı programda; Başkan Canpolat işletme sahiplerine altın makas, sertifika, Türk Bayrağı ve flamalarını verdi.

Amaçlarının halk sağlığını korumak, esnafa farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizen Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte ilçemizde beyaz bayrak uygulamasına başlamıştık. Restoran ve kafelerde başlayan beyaz uygulaması ile iş yerlerinin sertifikasını verdik. Yolumuza devam ediyoruz. Buna ilave olarak berberler ve kuaförlerimizle ilgili değerli oda başkanımız ile birlikte çalıştık. Bunun sonucunda şu anda altın makas sertifikası, bayrak ve altın makası almaya hak kazananlara takdim ettik. Bunun sonrasında ise fırınlarımızda altın kürek, ocak başlarında altın şiş ve kasaplarımızda ise altın bıçak uygulaması ile devam edeceğiz. Şehrimizdeki esnaflarımızın norm olarak hizmetleri yüksekte tutmak adına bizler Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri misli ile yerine getiriyoruz. Aynı zamanda esnaflarımızı teşvik etmek istiyoruz. Daha güzel ve modernin ve özellikle pandemi döneminde daha hijyenik daha temiz müesseseler oluşsun diye onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte sayılarının artacağının kanaatindeyim. Diğer esnaflarımıza yönelikte bu tip teşvik edici uygulamalarımız devam edecek. Bende bir esnaf çocuğu olarak her zaman esnafımızın yanındayım. Esnafımızla birim ve beraberim" diye konuştu.

Oda Başkanı Nezif Kayalar ise, "Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ederiz. Yapmış olduğu sosyal belediyecilik işte budur. Berberler ve kuaförler olarak bizi yerinde izledi ve gördü. Bizim mesleğimiz durmadan kendini geliştiren bir meslek. Pırıl pırıl gençlerimiz durmadan kendilerini geliştiriyor. Haliliye Belediye Başkanımızda bunları gördü. Yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.