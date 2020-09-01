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Haliliye Belediyesinden aşure ikramı

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan sıcak yemeğin yanı sıra Muharrem ayı dolayısıyla aşure tatlısı da ikram ediyor.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal yardım işleri müdürlüğü ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Ekipler, hazırlanan sıcak yemeklerin yanı sıra muharrem ayı dolayısıyla bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısı da ikram ediyor. Yılın 12 ayı hizmet veren aşevinde hazırlanan aşure tatlısı hazırlanan yemekler ile birlikte belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. Evlerine sıcak yemek ve aşure aşı götürülen vatandaşlar ise hizmetlerden duydukları memnuniyete dua ederek karşılık veriyor.


Öte yandan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sıcak yemek dağıtımın yılın belirli gün ve ayları ile sınırlı olmadığı tüm yıl sürdüğünü bildirdi.

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