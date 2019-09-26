Haliliye Belediyesinden budama çalışmaları

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte budama dönemini başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelindeki yeşil alanlarda, caddelerde, sokaklarda, kamu alanlarında, park ve bahçelerde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Uzayan dalların elektrik hatlarına verebileceği tehlikenin önlenmesi amaçlı budama çalışmalarını yürüten ekipler, bu kapsamda budamaların yapıldığı bölgelerde elektrik şirketinin denetiminde elektrikleri keserek çalışmaları yürütüyor.

İş güvenliğini ön planda tutan ekipler ayrıca, ilçedeki ağaçların bir sonraki dönem daha güzel bir görünüme kavuşması için kurumuş, kırılmış ve hasar görmüş dalların budanmasını da yapıyor. Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan vatandaşlar, yapılan hizmetten memnuniyetlerini ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerini teşekkür ettiler.

Alınan güvenlik önemleri eşliğinde yürütülen budama çalışmaları, program dahilinde kış boyunca devam edeceği bildirildi.