Haliliye Belediyesinden Göbeklitepe tanıtımına katkı

Haliliye Belediyesi, tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla başlattığı Göbeklitepe Parkının yapımında sona yaklaştı. Göbeklitepe'de bulunan dikilitaşların yer aldığı parkta, “Güvenli Parklar” projesi kapsamında güvenlik kameraları da aktif hale getirildi.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde mevcut parklarda yenileme çalışması yaparken; yeni parkların da yapımına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen yeni park çalışmalarında Karşıyaka Mahallesinde, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Göbeklitepe'nin de tanıtımı için Göbeklitepe Parkının yapımına başlanıldı. Heykeltıraşlar Göbeklitepe'de bulunan dikilitaşların minyatürünü parkta yaparken, dikilitaşlara Göbeklitepe'deki hayvan figürlerini de işledi. Güvenli Parklar projesine dahil edilen Göbeklitepe Parkında güvenlik kameralarının da montaj işlemleri gerçekleştirilirken, peyzaj çalışmaları kapsamında başlatılan lale dikimi de tamamlandı.

Ulubağ Mahallesinde yeni park

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallerde yürüttüğü çalışmaları kırsal mahallelere de taşıyor. Ekipler, Ulubağ kırsal Mahallesinde alt yapı çalışmalarını tamamlandığı alanda park yapımı için yürüyüş yolu ve oyun grubu çalışmalarını başladı. Ekipler, yürüttüğü çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, parkı bölge halkının hizmetine sunmayı hedefliyor.