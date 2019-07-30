Haliliye Belediyesinden görsel şölen

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yaptığı çiçek şelalesi ve Necmettin Cevheri Parkında Haliliye yazılı ışıklı totem tabela ile vatandaşların beğenisini toplamaya devam ediyor. Vatandaşlar, günün çeşitli zamanlarında anılarını ölümsüzleştirmek adına fotoğraf ve öz çekim çekimi için bu noktaları tercih etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde çiçek şelalesi ile birlikte ışıklı Haliliye görselinin son derece dikkat çekici olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Çocuklarımız ile birlikte burada fotoğraf çekmek istedim. Böylesi görsellerin şehrimizde olması son derece güzel bir durum ifadelerini kullandı.

Çiçek şelalesi ile park ve bahçelerde yürütülen peyzaj çalışmalarında; kadife çiçeği, rozet çiçeği, gül, lavantin, ortanca ve çam fidanı olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Dikilen çiçeklerin, devamlığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye İlçesini daha da güzelleştirmek adına peyzaj çalışmalarının mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak, devam edeceği bildirildi.