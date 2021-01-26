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Haliliye Belediyesinden hatırlatma: son 5 gün

Haliliye Belediyesi, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılacak yapılandırmalarla ilgili son 5 gün kaldığı hatırlatmasında bulundu.


Mali Hizmetler Müdürlüğü, Resmi Gazete yayımlanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında mükelleflerin tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırmasıyla ilgili son günün 31 Ocak 2021 Pazar olduğu bilgisini yineledi. Kanun kapsamında vatandaşların 31.08.2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği ifade edilen bilgilendirmede, mükelleflerin 18 taksit yapabileceği de bildirildi. Vatandaşlar ödemelerini ve yapılandırma işlemlerini, www.haliliye.bel.tr ve Haliliye Belediyesinin veznelerinden yapabileceği belirtildi.

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