Haliliye Belediyesinden iki kırsal mahallede yol çalışması

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilurfa ve Payamlı Mahallelerinde stabilize çalışmalarını devam ettiriyor. Mahalle içi stabilize yol yapım çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun oldukları ifade eden Payamlı Mahalle Muhtarı Halil Kuzu, daha önce yolların bozuk olduğunu kaydederek, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.