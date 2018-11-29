Haliliye Belediyesinden larva mücadelesi

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında yürüttüğü uçkunla mücadele çalışmalarını, kış aylarıyla birlikte larva ile mücadeleye çevirdi. İlaçlamanın en önemli safhası olan larva ile mücadele çalışmalarını yapılan program doğrultusunda devam ettiren ilaçlama ekipleri, yaklaşık 6 ay sürecek larva ile mücadeleyi ilçe genelinde devam ettiriyor. Sırt pompası, aromizer, taral ekipmanlarını kullanarak haşere ve sineklerin üreme alanlarında yürütülen çalışmalar, larvasit ve rezidüel şeklinde yürütülmekte. Üreme alanlarını devamlı olarak kontrol altında tutarak, sinek ve haşereden dolayı yaz aylarında doğabilecek rahatsızlıkları en aza indirmeyi hedefleyen ekipler, yürüttüğü çalışmalarla da Haliliye halkının taktirini topluyor.

Larva döneminde yapılan mücadeleyi etkin şekilde tamamlamayı hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütünün de tanıdığı ilaçlarla mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyor.