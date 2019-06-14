Haliliye Belediyesinden minik öğrencilere hediye

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları kazanması amacıyla Haliliye Belediyesi, Bağlarbaşı İlkokulunda Kitap Okuma ve Anlama Yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem karne gününde, ödül töreni düzenlendi. Törene Haliliye Belediye Başkanvekili Cengiz İzgördü, Bağlarbaşı İlkokulu Müdürü Zeynep Durna, veliler ve öğrenciler katıldı.

Başkanvekili İzgördü, yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, tablet ve müzik çalarlar ile yarışmaya katılan tüm öğrencilere madalyalarını taktim etti. Minik öğrencileri tebrik eden Başkanvekili İzgördü, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Başkanvekili Cengiz İzgördü, öğretmenler ve velileri ile de sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.