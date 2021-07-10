Haliliye belediyesinden örnek davranış

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Haliliye Belediyesi ek hizmet binasında aşı olmayan personeller için aşılama yapıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen'de aşı yaptıran personelleri ziyaret etti.

Personellerle sohbet ederek, aşılamanın önemine dikkat çeken Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, “Bugün Vali Yardımcımız, Kaymakamımız Metin Esen bizleri ziyaret etti, kendilerine teşekkür ediyoruz. Salgın dolayısıyla kaymakamlığımızla, valiliğimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yine sayın valimizin talimatları doğrultusunda kurumumuzun içerisinde bu aşılamayla ilgili farkındalık oluşturmak açısından sağlık müdürlüğümüzden talep etmiş olduğumuz aşılama ekibi şuanda bizim misafirimiz. Bizde tüm personellerimize çağrı yaptık, onlarda bugün çok şükür aşı olmayan kardeşlerimiz aşılarını yaptırıyorlar. Hep birlikte inşallah toplum olarak aşılamayı biran önce bitirince bu korona virüs illetinden en ufak hasarsız vakalarla birlikte kurtulup gideceğiz. Ben bundan dolayı tüm vatandaşlarımızı sağlıkları için aşı olmaya davet ediyorum. Bizlerde hepimiz aşılarımızı olduk. İnşallah Şanlıurfa için, Türkiye için, Haliliye' miz için güzel günler yakındır diyor, teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Kaymakam Metin Esen'de, aşılama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizerek, “Evet sözlerime başlarken Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum. Bugün bizleri belediye çalışanlarının, belediyede görev alan bütün arkadaşlarımızın aşı kampanyası için aşıdaki çalışmalarımızda bize destek olmak için belediyenin hizmet binasında bizleri burada ağırlıyor kendisi, bütün personeline duyuruyu yaptılar, aşı olmak isteyen bütün çalışanları burada aşılıyoruz. Şanlıurfa'da aşılama oranlarımız maalesef istediğimiz düzeyde değil, o yüzden belediye başkanımızın bu yaptığı gibi hem farkındalık oluşturacak hem de endişesi olanların endişesini giderecek bu tür desteklere ihtiyacımız vardı. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı ziyaret ettik, bugün de iyi bir sayıya ulaşmışız ben tekrar teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı belediye başkanımıza, çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından Canpolat, tüm vatandaşları da aşı olmaya davet etti.