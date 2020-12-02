Haliliye Belediyesinden ulusal fotoğraf yarışması

Haliliye Belediyesi, ilçede bulunan 12 bin yıllık tarihiyle tüm dünyanın gözünü üstüne çevirdiği Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla ulusal Göbeklitepe fotoğraf yarışması düzenlediklerini duyurdu.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Göbeklitepe, Haliliye Belediyesi ile tanıtılmaya devam ediyor. Göbeklitepe'nin önemine vurgu yapmak ve ulusal alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından Ulusal Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. 1 Aralık 2020 tarihinde başvuruların başlayacağı fotoğraf yarışması, tek kategoride gerçekleştirilecek. 31 Ocak 2021 tarihinde son başvuruların yapılmasıyla birlikte seçici kurul değerlendirmeleri sonunda 3 Şubat 2021 tarihinde yarışmanın sonucunun bildirileceği kaydedildi. Ödül töreniyle ilgili de pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapılacağı ifade edildi. Yarışmada derece alan fotoğraflar için belirlenen ödüller. Birincilik için 5 bin TL, ikincilik 3 bin TL, üçüncülük 2 bin TL, mansiyon bin TL 5 adet fotoğraf ve sergileme ise 250 TL 50 adet fotoğraf olduğu bildirildi. Yarışma kapsamında Haliliye Belediyesi özel ödülü, Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülü ve Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülü de verilecek.

Öte yandan fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen fotoğraf sanatçıları, belediyenin internet adresinden işlem yapabilecekleri belirtildi. Yarışmaya ait şartnameye ise fotoğraf sanatçıları, yine aynı site üzerinden ulaşabilecekler.

“Fotoğraf sanatçılarımızı yarışmamıza bekliyoruz”

Yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Göbeklitepe'nin tanıtımına ulusal manada katkı sunmak amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Canpolat,

“İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve dünya tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin tanıtımına katkılar sağlamak amacıyla Ulusal Göbeklitepe Fotoğraf Yarışmasını planladık. Yerel yöneticiler olarak temel belediyecilik çalışmalarımızı gerçekleştirirken, kentimizdeki önemli değerlerin tanıtımı için de planlamalar yapıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki Göbeklitepe'nin tanıtımına büyük katkılar sunacağını düşündüğümüz fotoğraf yarışmasına, fotoğraf sanatına gönül vermiş tüm sanatçılarımızın katılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.