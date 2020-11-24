İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye Belediyesinden vatandaşlara kolaylık

Haliliye Belediyesi, gayrimenkul satışlarında vatandaşların hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi için Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğü binasında Emlak ve Gelirler Birimi kurarak, hizmete sundu.


Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemlerinde ihtiyaç duyacağı belgelere daha rahat ulaşmalarını ve varsa tahakkuk edilmiş borçlarını ödemelerini sağlamak amacıyla Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğünde birim kurdu. Emlak ve Gelirler Biriminde görevlendirilen personeller, vatandaşların emlak değeri, tahsilat ve emlak beyanı gibi işlemlerini gerçekleştiriyor.


Tapu işlemleri sırasında satışa hazır gayrimenkuller için başlatılan hizmet, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlamış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.