İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye Belediyesinin THM korosu konsere hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan ve tamamının gönüllü olduğu Türk Halk Müziği (THM) korosu ocak ayında konser vermeye hazırlanıyor.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulanan ve yaklaşık iki buçuk aydır eğitim alan müziğe gönül vermiş gençlerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu ocak ayında konser verecek.


Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde Mehmet Zeki Halhalı şefliğinde eğitimlerine devam eden Türk Halk Müziği (THM) korosu Türkiye'nin birçok yöresinden bir birinden değerli eserleri seslendiriyor. Haftanın iki günü süren eğitimlerde gönüllü gençler Türk Halk müziğinin sevilen eserleri seslendiriyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şef Mehmet Zeki Halhalı, “ Haliliye Belediyi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde koromuzu kurduk. Müziğe gönül vermiş kişiler buradalar. Memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İki buçuk ay içeresinde çok güzel gelişimler sağladık. Ocak ayının sonlarına doğru ilk konserimizi vereceğiz. Gönüllü esasına dayalı olduğu için her yaş gurubundan vatandaşlarımız burada. Ben Haliliye Belediyesinin bizlere sağladığı bu imkanda dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a çok teşekkür ediyorum” dedi.


Türk Halk Müziği korosunda yer alan gençler ise Haliliye Belediyesinin bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.