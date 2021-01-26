Haliliye Belediyespor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol Efeler Ligi'nde Haliliye Belediyespor, çarşamba günü konuk edeceği Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Efeler Ligi'nde Haliliye Belediyespor, 27 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te evinde ağırlayacağı Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nı yenerek, düşma potasından uzaklaşmak istiyor. Şanlıurfa'daki 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda başantrenör Aykut Lale gözetiminde antrenman yapan Haliliye Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı yenerek, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Eksik sporcusu bulunmayan Haliliye Belediyespor, zamanı en iyi şekilde iyi değerlendirerek puanlar almayı hedefliyor.

"Sezon başında yanlış işler yapılmış"

Açıklamalarda bulunan başantrenör Ayhan Lale, "Bazı şansızlıklar yaşadık. Oyuncu kaybı oldu. Yeni oyuncu aldık, farklı sorunlar yaşadık. Açıkçası ben de gidişattan memnun değilim. Oyuncu sakatlığı ve eksikliğimiz bulunmuyor. Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Galatasaray'ın performansı bizi ilgilendirmiyor. Biz ne yapabiliriz ona bakacağız. Maalesef biz bir şey yapamadığımız için şu an bu durumdayız. Bu sene bizim için hedef ligde kalmayı başarmak. Ondan sonra yönetimle birlikte önümüze bakacağız. Maalesef ortada sıkıntılı bir durum var. Şanlıurfa güzel bir şehir. Efeler Ligi'nde olmayı hak ediyor. Maalesef sezon başında yapılan yanlış işler takımı geriye düşürmüş. Ben geleli 2 ay oldu. Elimizden geldiğince toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.