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Haliliye Belediyespor galibiyete doymuyor

Türkiye Voleybol 1.

Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 17'nci haftasında konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.


Sezona Efeler ligi hedefiyle start veren Haliliye Belediyespor galibiyete doymuyor. Geçtiğimiz hafta Niksar'ı deplasmanda 3-0 yenen Haliliye ekibi bu kez 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda karşılaştığı Akkuş Belediyespor'u da aynı skorla geçti.


Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor; 25-18, 25-21, 25-17'lik setlerle Akkuş Belediyespor'u yenmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 41'e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, düşme potasında olan Akkuş Belediyespor ise 9 puanla 11'inci sırada kaldı.


Tatlı, ilklerin takımı olacağız


Maçın ardından değerlendirmelerde bulunana Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, karşılaşmayı kazandıklarından dolayı mutlu olduklarının belirterek, “Takımımız çok ciddi bir çalışmanın sonucu bu skorları buluyor. Antrenörlerimiz ve sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyor. Bizlerde takımızın Efeler ligi yolunda tüm çabalarını görüyor ve destekliyoruz. Çünkü Haliliye takımı demek Urfa demek biz sadece Haliilye'nin değil, tüm Urfa'nın takımıyız. Haliliye Belediyesi nasıl ilklerin ve yeniklerin belediyesi ise takımımızda ilklerin takımı olacak. Tüm gayretlerimiz Şanlıurfa'yı ve Haliliye'yi daha iyi yerlerde görmektir. Bundan dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Haliliye Belediyespor, önümüzdeki hafta Bingöl ekibi Solhan Spor'a konuk olacak.

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