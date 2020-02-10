Haliliye Belediyespor liderliği sürdürüyor

Haliliye Belediyespor, ligin 18'inci haftasında konuk olduğu Solhan Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, Solhan Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 17-25, 22-25, 24-26'lık setlerle Solhan Sporu yendi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 44'e çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Solhan 36 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Maçın ardından konuşan Haliliye Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, “Solhan karşılaması zor bir karşılaşmaydı. İyi bir takımla oynadığımızın farkındaydık. Ancak takımımızın gücünü de biliyoruz. Maçın skoru da takımımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu başarıdan dolayı tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bizleri her platformda destekleyen Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyor, bu galibiyeti de kendisine armağan ediyoruz” dedi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan takım kaptanı Mesut Akman ise, güçlü rakiplerden olan Solhan'ı kendi sahasında yenmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Haliliye ekibinin güçlü sporcularından Yüksel Mandıracı da, Solhan maçının kendileri için önemli bir deplasman olduğunu belirterek, buradan 3-0'lik bir skorla ayrılmanı sevincini yaşadıklarını kaydetti.