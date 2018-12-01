Haliliye Belediyespor Masa Tenisi takımı başarı sağladı

2018 faaliyet programları kapsamında yer alan 15. Etap Masa Tenisi Dostluk Ligi'ne, Haliliye Belediyespor Masa Tenisi Takımını temsilen Antrenör Bilal Özalp katıldı. Özalp, aldığı başarılı sonuçlarla birlikte 3. lig'de şampiyon olarak, Haliliye Belediyespor Masa Tenisi Takımını 2. lig'e yükseltti.

Van ilinde yapılan Küçükler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Grup Müsabakalarında ise Haliliye Belediyespor Masa Tenisi takımını Sami Güneş, Burak Yıldız ve Enes Arslan temsil etti. Haliliyeli sporcular, aldıkları maçlarla müsabakalarda 3'üncülük elde ederek, finallere katılmaya hak kazandı. Batman'da yapılan Yıldızlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Grup Müsabakalarında da, Haliliye Belediyespor'u Rıdvan Dalyan, Yusuf Sabuncu ve Taha Yetkin temsil etti. Yıldız sporcular, müsabakalarda 3'üncülük elde ederek, finallere kaldı.