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Haliliye Belediyespor Niksar'a hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Erkekler 1.

Lig'inde mücadele veren Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Tokat ekibi Niksar Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.


Geçtiğimiz hafta rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu 3-1'lik skorla mağlup eden Haliliye Belediyespor 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 13.00'da Tokat ekibi Niksar Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Haliliye ekibi, ligin liderliği hedefiyle 11 Nisan Spor Salonunda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde Niksar Belediyespor karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.


“Urfa seyircisine çok ihtiyacımız var”


Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, “Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında çok güzel bir mücadele sergiledik. Bu galibiyetten sonra önümüzde Niksar maçı var. Şuana kadar mağlubiyetleri yok. Bu maçta Urfa halkına, Urfa seyircisine çok ihtiyacımız var. Gelip bizleri tribünde desteklerlerse birlikte yapamayacağız şey yoktur. Şuana kadar bizi yalnız bırakmadılar inanıyorum bu hafta daha kalabalık bir atmosfer olacak burada. İnşallah burada Niksar gibi güçlü bir takımı yenerek, hedeflediğimiz yolda devam ederiz” dedi.


Ligde 7 puanı bulunan Haliliye Belediyespor, Ligin 5'inci sırasında yer alıyor.

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