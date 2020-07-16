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Haliliye Belediyespor sporcuları sağlık kontrolünden geçti

Şanlıurfa’nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti.

Şanlıurfa'nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti.


2020-2021 sezonunda Şanlıurfa'yı Efeler Ligi'nden temsil edecek olan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları genel sağlık kontrolünden geçti. Sporcular, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktorlar nezaretinde birçok teste tabi tutuldu. Bütün sporcuların sağlık testlerinden başarı ile geçtiği belirtildi.


Yeni sezonda birçok sporcuyu renklerine bağlayan Şanlıurfa ekibi ligde başarılı bir grafik çizmek için başladığı hazırlıklara devam ediyor.

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