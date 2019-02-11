Haliliye Belediyespor takımları haftayı galibiyetle kapattı

Türkiye Voleybol 2. Liginde Haliliye Belediye Spor, 11 Nisan Spor Salonunda Sungurlu Belediye Spor'u konuk etti. Ligin 20'inci haftasında Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, 25-21, 25-17 ve 25-22 setlerle maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyetle puanını 39'a çıkarak Haliliye ekibi 5. sıradaki yerini korudu.

Maç sonu sporcuları ziyaret eden Başkan Fevzi Demirkol oyuncuları tebrik etti. 2014 yılında göreve geldiklerinden itibaren amatör ve profesyonel alanda futbola katkı sunduklarını aktaran Demirkol, salon sporlarının eksikliğini hissederek bu alana yöneldiklerini kaydetti Başkan Demirkol, açıklamasının devamında, "Haliliye Belediyesi olarak kurduğumuz takımlar kadame kademe yükseldi. Basketbol takımımız Türkiye Erkekler 2. Liginde mücadele etmektedir ve 1. Lig yolunda Play Off'lara katılmayı garantiledi. Basketbol takımız geçen yılda Play Off'lara katılmış ancak üst lige çıkamamıştı. Yine Aynı şekilde Türkiye Erkekler Voleybol 1. Liginde mücadele eden Haliliye Belediye Spor takımımız galibiyet serisi yakalayarak 7 maçta 6 galibiyet elde etmiştir. Bugünde Çorum Sungurlu Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek ligdeki konumunu korumuştur. İnşallah önümüzdeki 6 maçta da başarılı sonuçlar almaları halinde Play Off'lara kalacaklardır. Ben tüm voleybol ve basketbol takımıza teşekkür ediyorum, hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu arada Haliliye Belediye Spor'da mesai harcayan Şavak Baysan ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha başarılar elde edeceklerdir” ifadelerini kulandı.

Haliliye Belediye Spor Basketbol takımı ise İstanbul deplasmanında UPS Spor ile karşılaştı. Türkiye Erkekler 2. Ligi 15. hafta mücadelesini 72-62 kazandı. Haliliye Belediye Spor bu galibiyetle puanını 24'e çıkararak 5. sıradaki yerini korudu.