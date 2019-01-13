Haliliye Belediyespor'da çifte galibiyet

Haliliye Belediyesi voleybol takımı karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2, basketbol takımı ise Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'u 67-78 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 1. Ligi 16'ncı haftasında Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmaya istediği tempoda başlayan Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, çekişmeli geçen maçı 26-28, 28-26, 23-25, 25-22, 15-12 set sonuçlarıyla 3- 2 kazandı. Haliliye ekibi, play-off yolunda aldığı önemli galibiyetle ligdeki puanını 27'ye çıkararak, ligdeki yerini korudu. Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, ligin 17'nci haftasında Gümüşhane deplasmanında 20 Ocak 2019 Pazar günü saat 13.00'de Gümüşhane Torul Gençlik takımı ile karşılaşacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 12'nci haftasında ise Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın başından itibaren baskı kurarak oyunadığı maçın ilk yarısını 37- 33 geride kapatan Haliliye ekibi, parkeden 78 - 67'lik galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Atilla Keskin'in çalıştırdığı Haliliye ekibi, ligde 5'inci sıradaki yerini korudu.

Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da Yenice Spor Salonunda Denizli ekibi Merkez Efendi Belediyespor ile karşılaşacak.