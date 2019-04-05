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Haliliye Belediyespor'da play-off heyecanı

Türkiye Basketbol 2.

ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, play-off'un ilk maçında Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.


ligini 4'üncü sırada tamamlayarak ev sahibi avantajıyla plaf-off'a kalan Haliliye Belediyespor, ilk maçını 6 Nisan 2019 Cumartesi saat 16.00'da Osmanbey Kampüsü Spor Salonunda Nazilli Belediyespor ile oynayacak. Maç öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdüren Haliliye ekibi, mutlak galibiyetle play-off'un ikinci maçına avantajlı gitmeyi hedefliyor. Sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini anlatan Antrenör Atilla Keskin, play-off'un ilk 16 turunda ev sahibi avantajını kullanarak, son 8'e kalmayı hedeflediklerini söyledi. Keskin, maça tüm Şanlıurfa halkını da davet ettiklerini söyledi. Takım kaptanı Yusuf Poturoğlu ise play-off maçına çok iyi hazırlandıklarını ve ilk maçta galip gelerek, Aydın'a avantajlı gitmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, haftasonu oynanacak maça tüm Şanlıurfa halkını davet ettiklerini kaydetti.

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