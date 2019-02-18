Haliliye Belediyespor'dan çifte galibiyet

Türkiye Basketbol 2. Liginde Haliliye Belediye Spor, Osmanbey Spor Salonunda Tenis Eskrim Dağcılık Spor takımını konuk etti. Ligin 17'nci haftasında Atilla Keskin yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, maçın ilk yarısını 33-28 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü elden bırakmayan Haliliye ekibi, salondan 66-53'lük galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 26'ya çıkartıp, ligdeki yerini ise 4'e yükseltti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'da tribünde yerini alarak, sporculara destek oldu.

Play-off yolunda önemli galibiyet

Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı ise ligin 21'inci haftasında Ordu'da Akkuş Belediyespor ile karşılaştı. Haliliye ekibi, 30-28, 25- 23 ve 30-28'lik setlerle salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu skorla ligdeki puanını 42 ye çıkararak 4'üncü sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor, aldığı bu galibiyetle play- off yolunda önemli bir adımı geçti.

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 22'inci haftasında Bingöl deplasmanında 24 Şubat 2019 Pazar günü Solhan Spor ile karşılaşacak.