Haliliye eğitim seferberliği sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları hazırlık kursuna katılan gençler, hayallerine giden yolda verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürler etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Gençlerimizin Yanındayız, Geleceğimizi Önemsiyoruz” sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği tüm dallarda devam ediyor. Belediye bünyesindeki kurslar ile geleceğe emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları'na (BESYTO) girmek için Haliliye Belediyesini tercih ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan BESYO Hazırlık Kursunda ücretsiz olarak hayallerine hazırlanan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde parkurlara hazırlanıyor.

Gençler bu parkurlar ile yetenek sınavına emin adımlarla hazırlanırken, “Hayallerimize giden yolda birçok engelle karşılaştık ama Haliliye Belediyesinin bizlere sunmuş olduğu bu spor faaliyetleriyle geleceğe hazırlanıyoruz” diyerek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kurs kayıtlarının devam ettiği ve vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezinden detaylı bilgi alabilecekleri ifade edildi.