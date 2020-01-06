Haliliye eğitime destek olmaya devam ediyor

Yürüttüğü faaliyetlerle temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veren Haliliye Belediyesi, bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezleri ile eğitime destek olmaya devam ediyor.

Merkezlerde bulunan kütüphanelerde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere rahat bir ortam sunulurken, öğrenciler ayrıca diledikleri kitapları alıp okuma fırsatı bulabiliyor. Öğrencilerin tamamen ücretsiz yararlandığı eğitim merkezlerinde temizlik ve güvenlik konuları da ön planda tutuluyor.

Öğrenciler Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Kütüphaneler, 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.