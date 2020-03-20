Haliliye ekibi zirveyi kaptırmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig Erkekler yarı final etabı, gruplarda oynanan üçüncü ve son karşılaşmalarla tamamlandı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda 2'nci grupta mücadele eden Haliliye Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor'u 3-0'lık skorla yenerek grubu lider tamamladı. Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye ekibi Kocaeli'yi 25-15, 25-17, 25-16'lık setlerle mağlup etti. Alınan bu sonuçla Haliliye Belediyespor yarı final etabını 7 puanla grup birincisi olarak tamamladı.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Halililye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, “Ligi lider bitirdik. Bu turnuvayı da lider bitirdik. Bu uzun lig maratonunda bizim yanımızda olan başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyoruz. Artık Efeler ligindeyiz inşallah. Coronavirüs nedeni ile ligler de ertelendi. Finallerin de ne zaman oynanacağı belli değildir. Rabbim bu zor günleri ülkemize kolay geçer inşallah” dedi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan takım kaptanı Mesut Akman ise, takımın aldığı sonuçlara çok mutlu olduğunu, ligin başından bu yana ciddi bir mücadele verdiklerini hedeflerinin ilk başta olduğu gibi Efeler ligi olduğunu söyledi.