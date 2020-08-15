İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye halk sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri ilçede bulunun tüm parklarda dezenfekte işlemini sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadeleyi sürdürüyor. Türkiye'de görülmesi ile birlikte ilçe genelinde tedbir alan Haliliye Belediyesi, bu tedbirleri artırarak devam ediyor. İlçede temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Bu kapsamda ilçede son dönemlerde artan vaka sayılarını da göz önünde bulunduran Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri ilçe genelinde bulunan parklarda dezenfekte işleminin sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların sağlığının korunması hedefiyle parklarda bulunan bankları, çocuk oyun guruplarını, oturma alanlarını, spor aletlerini ve lavaboları tek tek dezenfekte ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan bu uygulamaların sürecin tamamlamasına kadar süreceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.