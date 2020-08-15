Haliliye halk sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri ilçede bulunun tüm parklarda dezenfekte işlemini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadeleyi sürdürüyor. Türkiye'de görülmesi ile birlikte ilçe genelinde tedbir alan Haliliye Belediyesi, bu tedbirleri artırarak devam ediyor. İlçede temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede son dönemlerde artan vaka sayılarını da göz önünde bulunduran Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri ilçe genelinde bulunan parklarda dezenfekte işleminin sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların sağlığının korunması hedefiyle parklarda bulunan bankları, çocuk oyun guruplarını, oturma alanlarını, spor aletlerini ve lavaboları tek tek dezenfekte ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan bu uygulamaların sürecin tamamlamasına kadar süreceğini bildirdi.