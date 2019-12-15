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Haliliye ilk yarıda liderliği garantiledi

Türkiye Voleybol 1.

Ligi B Grubu 10'uncu haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Haliliye Belediyespor 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını zirvede kapatmayı garantiledi.


Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor galibiyet serisini Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında da sürdürdü. Ligin 10'uncu haftasında Hatay'a konuk olan Haliliye ekibi Antakya Spor Salonunda oynan karşılaşmada rakibini 3-0'lık skorla yenerek ligin ilk yarısını lider olarak kapatmayı garantiledi.


Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, 25-27,21-25,20-25'lik setlerle Hatay ekibini 3-0 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 25'e çıkaran Haliliye ekibi, ilk yarıyı zirvede kapatmayı garantilemiş oldu.


Haliliye Belediyespor, ligin 11'inci haftasında 21 Aralık 2019 saat 13.00'da evinde Cevhertepe ile karşılaşacak.

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