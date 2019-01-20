Haliliye kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında, her şampiyonada olduğu gibi Haliliye Belediyespor, şampiyonaya yine damgasını vurdu. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde şampiyonaya katılan Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, aldığı başarılı sonuçlarla takım halinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Haliliye Belediyespor'dan Mehmet Eriş 47 kiloda Yıldızlar Kategorisinde, Yusuf Fısto 51 kiloda Gençler Kategorisinde ve Faysal Sılıv ise 51 kiloda Büyükler Kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak, altın madalyanın sahibi oldu. 60 Kiloda Büyükler Kategorisinde Hakan Karagöz ve 71 kiloda Büyükler Kategorisinde Yıldırım Oğuz, Türkiye ikincisi, 70 kiloda Gençler Kategorisinde Gülfidan Arusoğlu ve 75 kiloda Büyükler Kategorisinde Kadir Özsoy ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Haliliye Belediyespor'lu sporcular, şampiyonluk madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Yetiştirdiği sporcularla yeni Türkiye şampiyonları çıkaran Haliliye Belediyespor, hem Milli Takıma yeni sporcular kazandırıyor hem de gençlerin spora olan ilgisini arttırıyor.