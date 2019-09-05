Haliliye kırsaldaki sorunları çözüyor

Haliliye Belediyesi, Mehmetçik Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan sorununun çözümü için harekete geçti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı kırsal Mehmetçik Mahallesi sakinlerinin uzun yılları bulan sorununun çözümü için ekipler çalışma başlattı.

Mahallede uzun süredir sulama suyundan kaynaklı taban suyu seviyesinin yükselmesi ile birlikte mahalle içinde oluşan bataklığın hem sağlık açısından sıkıntılar oluşturduğu hem de çevreye pis koku yaydığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesi'ne başvurularının sonuç vermesini büyük bir mutlulukla karşıladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle içinde oluşan su göledinin boşaltma işlemleri için 200 metre drenaj kanalı açarak boru döşeme işlemlerine başladı. Yapılan bu çalışmayla mahalle içinde yapılan yolların bozulmasının önüne de geçilmiş olacak.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Mehmetçik Mahalle Muhtarı Abdülcelil Kırmızıkılıç, "Mahallemizde su göledinin oluşturduğu bataklıktan kurtulmak için Haliliye Belediyesi'ne başvurduk. Belediye Başkanımız başvurumuzu değerlendirdi. Ekipler çalışma başlattı. Tüm köylüler adına çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.