Haliliye kırsalı asfaltlanıyor

Fen işleri müdürlüğü, “Değişimin ve yeniliğin kalbi Haliliye” sloganıyla merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İlçede daha konforlu yolların hizmete sunulması amacıyla yapılan yatırımların ardından merkez mahallelerde sıcak asfalt, kilitli beton parke çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. Yol açma çalışmalarıyla da ulaşım ağını genişleten ekipler, kırsal mahallelerdeki yolları ise stabilize ve sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kırsalda devam eden sathi kaplama asfalt çalışmalarının kasamı her geçen gün genişletilirken, Küçüksenemağara kırsal Mahallesinde yollar bitme aşamasına geldi. Asfalt öncesi yapılan hazırlık çalışmalarının ardından mahalle yolları sathi kaplama asfalt ile buluşturulurken, kullanıma sunulan asfaltlı yollar ulaşımı büyük ölüde rahatlattı. Başkan Mehmet Canpolat ile ilk kez yollarının asfaltlandığını belirten mahalle sakinleri, yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulduklarını ifade ederek, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Fen işleri müdürlüğü tarafından merkez ve kırsalda yürütülen ve mahalle sakinlerinden tam not alan yol çalışmalarının ise periyodik olarak devam ettiği kaydedildi.