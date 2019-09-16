İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşları yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal mahallelerden Mutluca’da yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşları yol sıkıntısı yaşamaması için kırsal mahallelerden Mutluca'da yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


İlçe genelinde hizmet atağını sürdüren Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde kış ayları öncesi herhangi bir yol sıkıntı yaşanmaması adına 4 ayrı ekiple mahalle içi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerden Konuklu ve Karatepe kırsal mahallerinde yol yapım çalışmaları sürerken Mutluca Mahallesi'nde de başlayan yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.


Yürütülen çalışmalar hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini toplamaya devam ederken, Mutluca Mahalle sakinleri, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlayan ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.