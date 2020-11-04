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Haliliye kırsalına halı saha

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe kırsalında halı saha temel atma törenine katılarak çalışma alanında incelemelerde bulundu.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal Konuklu Mahallesi'ne ilk kazmanın vurulduğu çalışma alanında incelemelerde bulundu. Canpolat, konu ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.


İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Konuklu Mahallesi'ndeyiz. Mahalle sakinlerimiz bizlerden bir halı saha talep etmişlerdi. Halı sahamızın da ihalesini gerçekleştirdik. Şuanda ilk kazma vuruluyor. Hep birlikte el ele gerek Konuklu Mahallemiz gerek diğer mahallelerimiz olmak üzere söz vermiş olduğumuz projeleri teker teker hayata geçiriyoruz. mahallemizin yeni yolları, parkları ve halı sahası hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.


Konuklu Mahalle sakinleri, belediyenin mahallelerinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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