Haliliye kırsalında hummalı yol çalışması

Kırsal mahallelerin taleplerini yerinde tespit eden Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarını gideriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece ve gündüz vardiyası ile Konuklu, Kısas, Güzelköy, Yenisu ve İkiağız kırsal Mahallelerinin, mahalle içi yol yapım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kırsal mahallelerin çehresini değiştiren ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, diğer mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyor.

Mahalle sakinleri, yol yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.